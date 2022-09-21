Kulu’da ulaşım konforu yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu’da ulaşım konforunu ve kalitesini yükseltmek için bu yıl ilçeye 19,3 kilometre mahalle yolu kazandırdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanan mahalle yollarının toplam 16 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında ulaşım ağını genişleterek standartları yükseltmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde sorumluluk alanlarındaki bölgelere önce prestij caddeler kazandırdıklarını ardından mahalle yollarında standartların yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.

Her yıl planlamaya göre yatırımları sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altay, 2022 yatırım programı kapsamında Konya genelinde 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu yaptıklarını söyledi. Başkan Altay, “Kulu ilçemizde bu yıl içerisinde 5 kilometrelik Karapınar-Kulu yolu, 2 kilometrelik Yaraşlı mahalle yolu, 2,2 kilometrelik Yazıçayır-Aktaş Yolu, 2 kilometrelik Köşker-Aktaş Yolu, 3,6 kilometrelik Tuzyaka-Kışla mahalle yolu ve 4,5 kilometre uzunluğundaki Tavlıören-Altılar yolunu tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Toplam 19,3 kilometrelik yol yatırımımız şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun. Güzel şehrimizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yapımı tamamlanan mahalle yolları 16 milyon 500 bin liraya mal oldu.