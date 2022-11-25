Kocaeli'de Başkan Büyükakın Gümüşhaneliler Vakfı ile buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'nın yeni yönetim kurulu başkanı Kenan Öge ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştuKOCAELİ (İGFA) -Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen, ziyaretler gerçekleştirerek kente dair ortak aklı diri tutan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'nın yeni yönetim kurulu başkanı Kenan Öge ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Ani bir rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden önceki başkan Köksal Kara’yı bir kez daha rahmetle anan Başkan Büyükakın, “Vakıf başkanımız Kenan Öge ve ekibine bir kez daha çalışmalarında başarılar diliyoruz. Vakıf binamıza ne zaman gelsek evimizde gibi hissediyoruz. Gümüşhane dendiğinde aklıma Gümüşhanevi Hazretleri geliyor. Daha nice büyük ilim insanları ve manevi büyükler geliyor. İşte bu büyüklerimizin Anadolu’nun hamurunun karışmasında çok büyük emekleri var” dedi.

“DÜNYAYA ADALET DAĞITAN BİR TÜRKİYE VAR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve çok sayıda davetlinin yer aldığı buluşmada, “Değerlerimize sahip çıktığımızda Anadolu’nun görülmeyen ağlarla birbirine bağlı olduğunu görürüz. İşte bunlar memleketimizin gönül bağlarıdır” diyen Başkan Büyükakın, “Bu hilalin altın bir fark yok bizim için. Kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bakınız tahıl krizinde bile dünyaya adalet dağıtan bir Türkiye var. Gıda krizinin önüne geçen bir Türkiye var. Afrika’nın ülkelerinin Ukrayna limanlarından çıkan tahıla ulaştırmak için çalışan bir Türkiye var” şeklinde konuştu.