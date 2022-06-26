Kırşehir’de Ekicioğlu’na özel tablo

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Resim Öğretmeni Derya Yıldırım, akrilik boya tekniği ile yaptığı dikkat çeken tabloyu Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na takdim etti.

KIRŞEHİR (İGFA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu ziyaret eden Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Resim Öğretmeni Derya Yıldırım, Türk kültürüne ait bir tasvirde bulunan 2 hayvan işlemesini akrilik boya tekniği ile tabloya resmederek takdim etti.

1440 yılında Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen Ahi Evran-ı Veli Türbesinin Doğu Eyvanında bulunan ve gücü simgeleyen, Türk kültürüne ait taşta bulunan 2 hayvan tasvirinin Orta Asya’da yaşayan ve nesli tükendiği belirtilen Aslanlara ait olduğu düşünülüyor. Hayvanların üzerinde bulunan kanatlar gücü simgelerken; kuyruğunda ise Ahilik ile bağdaştırılan yılanı tasvir ediyor.

93X100 cm ebatlarında tuvale aktarılan figürlerle ilgili Aile Yaşam Merkezi Resim Öğretmeni Derya Yıldırım’a çalışmasından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, özellikle Ahilik Felsefesiyle ilgili olan bu tablonun çok anlamlı olduğunu belirterek, “Ahilik Kültürü ve Felsefesine ait olan her şeyi korumalıyız” dedi.