İzmir Narlıdere afet bölgesine desteğini kesmedi

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin başlattığı bağış kampanyası kapsamında 2 tır malzeme daha deprem bölgesine doğru yola çıktı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de yarın deprem bölgesine giderek afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletecek, konteyner kent kurmak için temaslarda bulunacak.İZMİR (İGFA) -Narlıdere Belediyesi’nin, depremzede aileler için başlattığı seferberlik sürüyor.

Şu ana kadar afetzedelere ulaştırılmak üzere 20’yi aşkın aracı yola çıkaran Narlıdere Belediyesi, 2 tırı daha bugün afet bölgesine gönderiyor. Hayırseverlerin büyük destekleriyle hazırlanan gıda kolileri, hijyen paketleri, tekstil ürünleri ve ısıtıcılar Adıyaman’a ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine gönderilecek.

BAŞKAN ENGİN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de bölgeye giderek afetten etkilenen depremzede vatandaşlarla bir araya gelecek.

Narlıdere Belediyesi’nin kardeş ilçesi Nurhak’ı ve depremin en çok etkilediği Adıyaman’ı ziyaret edecek olan Başkan Engin hem depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, bölgede yapmayı planladığı konteyner kent için olası araziler hakkında yetkililerle görüşecek.