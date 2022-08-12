İzmir Bergama'da belediye binası için karar Ağustos sonunda belli olacak

Deprem nedeniyle boşaltılan Bergama Belediye binası için karar bu ay sonunda verilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir depremi ardından hasar gören ve boşaltılan Bergama Belediyesi Hizmet Binası için güçlendirme veya yeniden yapılması yönünde karar verilebilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Binanın tamamının belediyeye ait olmadığına işaret eden Başkan Koştu, “40 bağımsız bölümden 11’inin sahibi Bergama Belediyesi. Geri kalan 29 bağımsız bölümden 19’u esnaflarımıza, 8’i Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne 1’i Elektrik Kurumu’na ve 1 bağımsız bölümü Halk Bankası’na ait. Hal böyle olunca binanın tamamına ne olacağına hep birlikte karar verilecek” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, hizmet binasının toplam 40 bağımsız bölümden oluştuğuna, kamuoyunda binanın tek sahibinin Bergama Belediyesi olarak gösterilmesine ve farklı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir depremi dolayısıyla zarar gördüğünü ve rapor ile de bu zararın tüm yönleri ile ortaya konduğunu yaptığı açıklamada hatırlatan Başkan Koştu, "Hasar durumu ortaya çıkınca bir kamu kurumu olan Belediye’yi taşımak zorunda kaldık. Bizim aldığımız karar sadece binanın belediyeye ait olan bağımsız bölümleri içindi. Ve kamu sorumluluğu bunu gerektiriyordu” dedi.

Yaklaşık maliyet hesaplarının gelmesinin ardından güçlendirme veya yeniden yapılması faaliyetine belediyenin de bir karar vereceğine işaret eden Başkan Koştu, “Biz de kararımızı Kat Malikleri Yönetimi’ne bildireceğiz. Yönetimin alacağı karar doğrultusunda belediye olarak bizde diğer kat malikleri gibi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" dedi.