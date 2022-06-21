İstanbul'da balıkçılara destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçük Ölçekli Balıkçı olarak tabir edilen 1.297 balıkçıya, ekmek teknesinin bakım onarımına katkıda bulunmak için malzeme desteği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, balıkçılar için başlattığı desteği bu yıl da sürdürdü. 12 metre altı balıkçı teknesi sahibi bin 297 kişiye malzeme desteği sağladı.

Büyükada'da gerçekleşen programda küçük ölçekli balıkçılara destek paketlerini teslim eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, “Daha çok insanın evine balık girsin, daha çok çocuk balıkla beslenebilsin diye bu destekleri vermeye devam edeceğiz” dedi.

Desteklerin devam edeceğini söyleyen Sarıyar, “Küçük ölçekli balıkçılarımızın mensubu oldukları su ürünleri kooperatifleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm ortaklarının faydalanabileceği destekler üzerine çalışıyoruz. Hep birlikte ihtiyaçları tespit edip, gereken noktalarda adımları atacağız. İstanbullu üreticilerin emekçilerin yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik koşulları dayanışma duygusuyla aşacağız” dedi.

Sloganı “ölçeği küçük, değeri büyük” olan desteğin Adalara çok benzediğini vurgulayan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise konuşmasında “Deniz üretimi yıllardır kaderine terk edilmiş. Bu bakımdan İBB’nin bu kaderine terk edilmiş alana güçlü bir biçimde el attığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize yakışan bu” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin “Tekne Bakım Malzemesi Desteği” kapsamında balıkçılara tekne bakımında kullanılan Epoksi Macun, Antifauling Boya, Beyaz Yağlı Boya ve Balıkçı Tulumu verildi. 2021 yılında toplam 1.200 balıkçı teknesine yapılan destek, 2022 yılında 1.297’ye yükseldi.