Giresun’un alt yapısında yoğun mesai

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çınarlar Mahallesi Şehit Süleyman Selçuk Sokak’ta kanalizasyon bacası tamiratı, Hacımiktat Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi, Çıtlakkale Mahallesi Stadyum Sokak’ta içme suyu şebeke hattı tamiratı, Erikliman Mahallesi Devret Caddesi, Gedikkaya Mahallesi 102. Nolu Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışması, Teyyaredüzü Mahallesi Taflancık Mevkii ve Alınca Sokak’ta ise kanalizasyon hattı tamiratı çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağı bildirilirken, gelen talepler doğrultusunda sorunların aciliyet sırasına göre giderildiği ifade edildi.