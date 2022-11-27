Gençlere kaygı ile baş etme yöntemleri anlatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri” atölyesi ile gençlere, hem teorik hem pratik uygulamalı bilgiler verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi’nin gençlerin kişisel, eğitsel, kültürel ve sanatsal gelişimine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak “Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri” adlı atölye çalışmasında, sınav kaygısının ne olduğu, neden oluştuğu, belirtilerinin neler olabileceği ve baş etme yöntemlerinin neler olduğuna dair kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Psikolojik Danışman Feyzanur Yüksel’in gönüllü olarak destek verdiği atölyenin son bölümünde sınav kaygısının nasıl yönetileceğine dair gevşeme ve nefes egzersizleri uygulamalı yapılarak günlük hayatta da uygulamasının kolaylaştırılması amaçlandı.

Gençler düzenlenen atölyeden önemli bilgiler ve kazanımlar edindiklerini belirterek Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.