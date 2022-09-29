Edirne Keşan'da otomobil apartman boşluğunda kaldı

Edirne Keşan'da Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde meydana gelen bir trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak iki apartmanın boşluğunda asılı kaldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Alınan bilgiye göre önceki akşam saat 02.00 sıralarında Su Deposu Sokak’ta meydana gelen kazada 22 RR 089 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra iki apartmanın boşluğunda kaldı.

Keşan Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım ekibi kaza yerine gelerek, otomobil içindeki sürücüye müdahale ederek aracı kaza yerinden çıkardı.

Sürücünün kazayı hafif yaralarla atlattığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.