Bursa'da hemşehriler bayramın 3. günü buluşacak

Bursa Kent Konseyi, ilkini geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda düzenlediği hemşehri dernekleri bayramlaşmasının ikincisini Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleştireceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Gelenekselleştirdiğimiz Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşmasını Kurban Bayramı’nın 3. günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Geçen Ramazan Bayramı’nda ses getiren bir tören gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Orhan, o programla ilgili güzel geri dönüşler ve olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Bu kez daha iyisini, daha büyüğünü, daha güçlüsünü düzenlemek ve istişare etmek için bir ara geldik. Bursa’da kimsenin kimseye hoş geldin deme lüksü yok. Bursa’nın sahibi varsa, üstüne basa basa söylüyorum, o da Osman Gazi ve Orhan Gazi’dir. Bursa’da yaşayan herkes Bursa’nın sahibidir. Bursa’ya sahip çıkmazsak, bir sonraki nesil bizi iyi anmaz. Dolayısıyla aidiyet duygusunun oluşması için bu toplantıları başlattık. Gelecek nesillere dostluk, iyi niyet, yardımlaşma, güzel ahlak bırakmamız lazım" dedi.

“Bursa’nın anayasasını yazma mecburiyetimiz var” ifadelerini kullanan Başkan Orhan, daha sonra hemşeri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkanlarına sözü tek tek vererek görüş ve önerilerini dinledi.