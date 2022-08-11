Bingöl Meclisi toplu taşımaya zam talebini reddetti

Bingöl'de S.S.18 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin rayiç talebi, Bingöl Belediye Meclisi'nin Ağustos 2022 toplantısında görüşüldü. Toplantıda, kooperatifin rayiç talebi oy çokluğuyla reddedildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediye Meclisi, S.S. 18 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin toplu taşıma için istediği zam talebini oy çokluğu ile reddetti.

Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında görüşülen talepte, S.S.18 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Nureddin Kaya'nın 3 Haziran'da belediyeye yaptığı başvurusuna göre, yol bilet ücretlerinin mazota gelen zamlardan dolayı yeniden gözden geçirilerek zam talebinde bulunulduğunun altı çizildi.

Meclis gündeminde görüşülen taleple ilgil yapılan incelemelerde kooperatife 15 Nisan'da zam verildiğine dikkati çekilerek, yeni talebin reddine oy çokluğu ile karar verildi.