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Bingöl köylerinde içme suyu sondajı

Yerel 05.08.2022, 11:53
Bingöl köylerinde içme suyu sondajı

Bingöl’de merkeze ve ilçelere bağlı birçok köyde içme suyu sorunu, İl Özel İdaresi koordinesinde çözüme kavuşuyor. Ekipler, program kapsamında olan birçok köyde sondaj çalışmalarına başladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) -  Bingöl'deki köylerde içme suyu sondaj çalışmalarına başlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, vatandaşların talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerin sahada olduğunu söyledi. 

Merkez ve ilçelere bağlı program akpsamında köylerde sondaj işlemlerinin sürdüğünü belirten Genel Sekreter Üçgül, hedeflerinin Eylül ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlayarak köylerdeki  içme suyu sorununu önemli derecede çözmek olduğunu kaydetti.

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