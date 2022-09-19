Başkan Zolan, Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesinin büyük bir eksikliğini giderecek Gençlik ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, dev tesisin ilçenin uzun zamandır ihtiyacı olan bir yatırım olduğuna dikkati çekti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Kısa süre önce yapım protokolü imzalanan tesisin inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Meclis üyeleri ve beraberindekiler katıldı. Bir süre alanda inceleme yapan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin ihalesini gerçekleştirdiklerini, hemen ardından ise inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını müjdeledi.

500 kişilik salonu ve cep sineması da var

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin ilçenin uzun zamandır ihtiyacı olan bir yatırım olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada gençlerimiz birçok etkinlik yapacak ve atölyelerde eğitim alacaklar. Vatandaşlarımız, özellikle hanım kardeşlerimiz açılan kurslarda eğitim alacak, keyifli anlar geçirecek” dedi. Tesiste 500 kişilik salon bulunacağını, bunun yanında birçok etkinliğin yapılacağı alanlar oluşturduklarını, ayrıca cep sinemasının da yer alacağını anlatan Başkan Zolan, “Acıpayam’ın ihtiyacını karşılamak adına bu çalışmayı başlattık, hiçbir masraftan kaçınmadık. Arsayı Acıpayam Belediyemiz tahsis etti. Yapımında ise Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasaploğlu’nun çok büyük desteğini gördük, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteğin üzerine gerekli miktarı koyarak projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden Büyükşehir Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’miz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.