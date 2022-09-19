Son Dakika

Başkan Zolan, Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Yerel 19.09.2022, 13:00
Başkan Zolan, Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesinin büyük bir eksikliğini giderecek Gençlik ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmaları başladı. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, dev tesisin ilçenin uzun zamandır ihtiyacı olan bir yatırım olduğuna dikkati çekti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Kısa süre önce yapım protokolü imzalanan tesisin inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Meclis üyeleri ve beraberindekiler katıldı. Bir süre alanda inceleme yapan Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin ihalesini gerçekleştirdiklerini, hemen ardından ise inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını müjdeledi.

500 kişilik salonu ve cep sineması da var

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin ilçenin uzun zamandır ihtiyacı olan bir yatırım olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada gençlerimiz birçok etkinlik yapacak ve atölyelerde eğitim alacaklar. Vatandaşlarımız, özellikle hanım kardeşlerimiz açılan kurslarda eğitim alacak, keyifli anlar geçirecek” dedi. Tesiste 500 kişilik salon bulunacağını, bunun yanında birçok etkinliğin yapılacağı alanlar oluşturduklarını, ayrıca cep sinemasının da yer alacağını anlatan Başkan Zolan, “Acıpayam’ın ihtiyacını karşılamak adına bu çalışmayı başlattık, hiçbir masraftan kaçınmadık. Arsayı Acıpayam Belediyemiz tahsis etti. Yapımında ise Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasaploğlu’nun çok büyük desteğini gördük, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteğin üzerine gerekli miktarı koyarak projeyi hayata geçireceğiz. Şimdiden Büyükşehir Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’miz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2022
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa Futbol Kulübü 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolverhampton Wanderers 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1