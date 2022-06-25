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Bakan Kurum’a Isparta’da proje sunumu

Yerel 25.06.2022, 15:15
Bakan Kurum’a Isparta’da proje sunumu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret öncesi belediye önünde bulunan Geri Dönüşüm Otobüsünü inceledi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den bilgi aldı. Ardından belediye binasına girişinde güllerle karşılanan Bakan Kurum’a burada belediyenin yapmış olduğu, yapacağı projeler hakkında Başkan Başdeğirmen tarafından sunum yapıldı.ISPARTA (İGFA) - Isparta Belediyesinde ayrıca Bakan Kurum, Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı civarında 2 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınında evleri hasar görerek tadilat yapılan ve Isparta Belediyesi tarafından evleri sıfırdan yapılan 18 evin hak sahibiyle bir araya geldi. İki aylık evli iken orman yangınında evi yanan çift evlerine kavuştuktan sonra dünyaya yeni gelen 10 günlük bebekleriyle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yanan evlerden bir tanesinde iki aylık evli bir çiftimiz vardı. Evleri yanınca konteynere aldık, konteynerde yaşadılar. 2 ay önce evlerini teslim ettik. 10 gün önce bebekleri doğdu. Üç kişi olduk diye mesaj attılar, bugün bebekleriyle bizleri ziyarete geldiler” dedi.

Çandır’da yeni evlerine kavuşan ailelere hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın afetinden hemen sonra sağolsun belediye başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz sizlerin ihtiyaçlarınızı giderme, yeni evlerinizi yapma noktasında inşaatlara başladık. Şimdi yeni evlerde oturuyorsunuz. Bizim için en güzel mutluluk sizleri güler yüzünüzle görmektir. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Çok geçmiş olsun. Evlerinizde güle güle oturun. Her zaman milletimizle yol yürüdük. Bundan sonra da nerede bir deprem, sel, yangın olsa milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin dua ve destekleriyle. Allah tüm Çandırlı hemşehrilerimizden razı olsun. Çandırımız yine en güzel haliyle gelecek nesillerimize çocuklarımıza emanetimiz olacak. Bizde gözümüz gibi koruyacağız” şeklinde konuştu. 

Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir de “Yangın boyunca Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, milletvekillerimiz ve valimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Evlerimiz bitti, teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlar ise “Allah razı olsun. Desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Başkanımız yangın süresince ve sonrasında bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedi. Biz devletimize yük olan belediyelerimizi de gördük, devletimizin yüküne omuz veren belediye başkanımızı da gördük. Allah razı olsun, gurur duyduk. İnşallah bundan sonra da yüz akıyla ilimize köylerimize hizmet etmesini temenni ediyoruz” dediler.

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