Adıyaman'da Narko ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri il genelinde bir haftalık uyuşturucu operasyonlarına yönelik faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da il merkezi ve ilçelerde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, 13-20 Haziran tarihlerinde düzenledikleri 18 farklı operasyonda 22 şahıs hakkında yasal işlem başlatırken, 3 şahsın tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu tacirlerine ve kullanımına göz açtırmayan ekipler, farklı zamanlarda düzenledikleri bir haftalık operasyonlarda şüpheli şahıslardan toplamda 105,1 Gr Metamfetamin maddesi ile 1,25 Gr Eroin, 11,51 Gr Esrar, 1 Adet Sentetik Ecza Hap ve 1 adet tüfek ele geçirdi.