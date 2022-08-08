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Adana'da trafik sorunu ortadan kalkıyor
Yerel 08.08.2022, 12:37
Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’nın trafik sorununu olabildiğince azaltmak için, Adana tarihinde görülmemiş oranda asfalt dökmeye devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana'da Yeni Stadyum faaliyete geçtiğinden bu yana özellikle maç günlerinde yaşanan trafik sorunu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4 milyon lira yatırımla gerçekleştirdiği 2 alternatif yol çalışmasıyla en aza indirildi.
Stadyum Bağlantı Yollarının yapımında 3 bin 100 ton asfalt döküldü.
Yeni yolların sonunda bin araçlık otopark için temel malzemesi çekildi ve düzenleme yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafik sorununu azaltmak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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