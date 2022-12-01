Üniversite Tanıtım Günleri'nde 'Dokuz Eylül' ilgisi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), EKET Fuarcılık tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı.

29-30 Kasım tarihlerinde devlet ve vakıf üniversitelerinin katılım sağladığı tanıtım fuarını yaklaşık 8 bin ziyaretçi gezerken, öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi’nin standına yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 üniversitenin katıldığı iki gün süren organizasyonda, tanıtım stantlarının yanı sıra akademisyenler tarafından öğrencilere ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlere yönelik seminer programları ile bölüm tanıtım sohbetleri gerçekleştirildi.

Fuarda yerini alan İzmir’in güzide yükseköğretim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ise öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Doğru Tercih, Doğru Gelecek!” sloganıyla düzenlenen tanıtım fuarında üniversite hayali içindeki lise son sınıf öğrencileri, DEÜ’lü tanıtım görevlileri ile yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı.

Organizasyon ile ilgili konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, fuarda kurulan DEÜ stantlarında öğrencilerin kariyer gelişimine odaklandıklarını belirterek, “Doğru bir gelecek için tercihini 40 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi olarak planlayan aday öğrencilerimiz ile İzmir Üniversite Tanıtım Günleri’nde buluştuk. Akademik kadromuz, idari birim temsilcilerimiz ve görevli öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, geleceğin Dokuz Eylüllülerine Üniversitemizi tanıttık. Kentimizin dört bir yanına yayılmış yerleşkeleri ile birçok alanda yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren DEÜ olarak, genç adaylarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Araştırma Üniversitemize geleceğin adaylarını bekliyoruz” dedi.

Etkinliğin ikinci gününde seminer programları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem M. Siyez ve DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar’ın söyleşileri, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.