Türkiye'nin en büyük çocuk köyü Menemen'de

İzmir'de Menemen Belediyesi, Outdoor Factory tarafından tasarlanan Türkiye’nin en büyük çocuk köyünü hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Menemen çocuk köyü, çocuklarımızın ve ailelerin sıkça ziyaret etmek isteyeceği bir merkeze dönüşüyor.

Çocukların hayallerini gerçekleştireceği, onlara sonsuz bir keşif alanı sunacak olan Menemen Çocuk Köyü, yaklaşık 10 bin metre karelik bir alan üzerinde yükseliyor.

Türkiye ve dünya genelinde temalı eğlence parkları, müzeler, anıt projeler gibi pek çok farklı tasarım ve konsept projenin mimarı Outdoor Factory imzasını taşıyan proje, çocuklara sadece oyun ve eğlence değil, aynı zamanda öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunacak.

Türkiye’nin en büyük çocuk köyünde her biri ayrı bir dünyanın kapılarını aralayan atölyeler bulunurken, müzikten modaya, resimden aşçılığa, bilimden enerjiye kadar çocuklar her alanda yeteneklerini keşfetmenin yanı sıra, hayal güçlerini de zenginleştirecek. Outdoor Factory'nin titizlikle hayata geçirdiği eğitim ve deneyim modülleri, çocuklara gerçek hayata dair beceriler kazandırırken, sosyal ve duyusal gelişimlerine de katkıda bulunacak.

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin Türkiye’nin en büyük çocuk köyü olma özelliği taşıdığına dikkat çeken, Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “Menemen Çocuk Köyü'nün her bir köşesi, çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmak için özenle tasarlandı. Her atölye, onlara eğitim, eğlence ve oyunun harmanlandığı eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çocuk Köyü’nde aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirecek. Şehir Kapıları ise kentin girişleri için farklı unsurlarla tasarlanarak, Menemen’in zengin kültürel mirasını anlatan çok özel birer sembol olarak, şehre yeni bir kimlik kazandırdı” diye konuştu.