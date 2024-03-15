Türk Anneler Derneği’nde ‘Mutlu’ dönem
Bursa’nın köklü sivil toplum örgütlerinden Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi’nde görev değişimi yaşandı. Başkan Sibel Gönülkırmaz, gerçekleşen genel kurulla görevini Yasemin Mutlu’ya devretti.BURSA
Bursa’nın köklü sivil toplum örgütlerinden Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi’nde görev değişimi yaşandı. Başkan Sibel Gönülkırmaz, gerçekleşen genel kurulla görevini Yasemin Mutlu’ya devretti.
BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Başkanlık görevini 6 yıldır aralıksız ve başarılarla sürdüren Sibel Gönülkırmaz, Divan Başkanlığı’nı Hale Sivrioğlu’nun üstlendiği genel kurulla görevini Yasemin Mutlu’ya devretti.
Duygu dolu anların yaşadığı genel kurulda Sibel Gönülkırmaz’a bugüne dek verdiği hizmetler ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edilirken, yeni başkan Yasemin Mutlu ise yönetim kuruluyla birlikte aynı sorumluluk ve bilinçle sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye ve eğitime katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.
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|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
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|26
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|26
|7
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|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
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|63
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|28
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|28
|47
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|28
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|26
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|14
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|69
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|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
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|28
|55
|5. Athletic Bilbao
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|22
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