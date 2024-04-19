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Sokak hayvanları nasıl tedavi edilmeli?

Şehirlerimizin sessiz sakinleri olan sokak hayvanları, çoğu zaman çeşitli hastalıklar sebebiyle ölüyorlar

YAŞAM 19.04.2024, 10:50
Sokak hayvanları nasıl tedavi edilmeli?

Şehirlerimizin sessiz sakinleri olan sokak hayvanları, çoğu zaman çeşitli hastalıklar sebebiyle ölüyorlar. Peki sokak hayvanları için ne yapılmalı, nasıl tedavi edilmeli?Musa YEŞİLDAĞ / HEERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sokak hayvanları, şehirlerimizin sessiz sakinleri olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu zaman gerekli ilgi ve bakımı alamadıklarından, zor koşullarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen başıboş sokak hayvanları meselesi, vatandaşları ve yetkilileri bu durumu her yönden ele almaya itiyor. Yaşanan olumsuzluklar sebebiyle sokak hayvanlarının sağlığı da birçok hayvanseveri endişeye sevk ediyor. Peki yaralanma, hastalık veya açlık gibi durumlarda bu sessiz dostlarımızın tedavi yöntemleri neler? 

SOKAK HAYVANLARINA İLK MÜDAHALE

Uzmanlar, sokakta yaralı veya hasta bir hayvan görüldüğünde öncelikle panik yapmaktan kaçınılması ve soğukkanlı davranılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, soğukkanlılık korunduktan sonra ise hayvanının durumunun değerlendirilerek eğer hayati bir tehlikesi varsa ‘Alo 153 Hayvan Ambulansı’nı arayıp yardım istenmesi gerektiğini kaydediyor.

“HAYVANLAR İÇİN İLKYARDIM EĞİTİMİ ALINMALI”

Konuya ilişkin Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Veteriner Hekim Emre Uçak, ilk müdahale için belediyenin ilgili ekiplerinin aranarak yardım istenmesi gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Sokaktaki hayvanlara ilk müdahale için belediyenin gerekli kurum ve kuruluşları aranmalı, çok aciliyeti olan durumlar için ise vakit kaybetmeden en yakın veteriner kliniğine hayvanı ulaştırmamız onun hayatı için önemli bir eylemdir. İlk müdahaleyi tabii ki hekim yapmalı ancak hekime gidene kadar hayvanseverlerin de yapması gereken şeyleri ‘hayvanlarda ilkyardım eğitimi’ adı altında anlatan seminerler de son zamanlarda popülerleşti. Sokak hayvanlarının başına gelebilecek talihsiz kazaları önlemek için de sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına sonuna kadar destek verilmesiyle beraber, evcil hayvanların barınaklardan ve sokaklardan sahiplenilmesi teşvik edilmeli.”

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