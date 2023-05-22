Kocaeli Konservatuvar'da yıl sonu hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümleri, yıl sonu sergileri düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümleri yıl sonu sergileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel Sanatlar Bölümü’nün Yetişkin Resim, Çocuk Resim ile Seramik ve Çini Branşlarının eserlerinden oluşan sergisi 29 Mayıs Pazartesi günü Gar Sanat Galerisi’nde 18.00’de açılacak.

Geleneksel Sanatlar Bölümü’nün Hat, Tezhip, Ebru, Kat’ı ve Minyatür branşlarının eserlerinden oluşan sergisi ise 07 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğindeki sergi 18.00’de açılacak.