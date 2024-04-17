İzmit Belediye Meydanı çocuklarla şenlenecek

İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacak. Çocuklar, birbirinden renkli etkinliklerle gönüllerince eğlenerek 3 gün boyunca bayram coşkusunu yaşayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan kutlama programı 21-22-23 Nisan tarihlerinde İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek.

BELEDİYE MEYDANINDA BAYRAM

Çocukların bayramı doyasıya yaşamaları için hazırlanan etkinlik programları kapsamında atölyeler, tiyatro oyunları, gösteriler, konserler, yarışmalar ve çok daha fazlası 3 gün boyunca devam edecek. Çocuk sesleriyle şenlenecek olan belediye meydanında ikramlar da olacak.

BİNLERCE İZMİTLİ KORTEJDE BULUŞACAK

Büyük 23 Nisan korteji Salı günü saat 14.00’te Merkez Bankası önünden başlayacak. Binlerce İzmitlinin katılımıyla gerçekleşecek olan kortej İzmit Belediye Meydanı’nda sonlanacak. İzmit Belediyesinin bayram coşkusunu zirveye taşıyacağı etkinliklere tüm çocuklar ve aileleri davetli.