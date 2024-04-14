Haydi Tut Elimi Derneği 'Hatay İçin Elele' verdi

Hatay'da çocuklara ve ailelere yönelik ‘Hatay İçin Elele’ programı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da yaşayan çocuklara ve ailelere umut ışığı olan Haydi Tut Elimi Derneği, toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi.

Derneğin gönüllü gençleri maddi destekten çok daha fazlasını sunarak, Hatay'ın deprem sonrası zorlu sürecinde çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Haydi Tut Elimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sessiz iyilik, iyiliğin en kaliteli ve en üst makamıdır.” dedi. Toplumsal dayanışmanın gücünün, her daim insanlığın en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Tarhan, bu değerlerin en somut örneklerinden birinin Haydi Tut Elimi Derneği'nin Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde Hatay'da çocuklara ve ailelere gerçekleştirdiği yardım çalışmaları olduğunu kaydetti.

Çalışmaların sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda umut ve sevgiyle dolu bir gelecek için önemli bir adımı temsil ettiğini ifade eden Tarhan, “Hatay, coğrafi konumu ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken bir şehirdir. Ancak, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası yaşanan ekonomik zorluklar ve sosyal sorunlar, birçok aile için hayatı zorlaştırdı. İşte tam da bu noktada, Haydi Tut Elimi Derneği'nin gönül elçileri devreye girerek, ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara destek olmak için harekete geçtiler. Haydi Tut Elimi Derneği, Hatay'da yaşayan çocuklar ve ailelere; gıda, giysi ve nakdi kart desteğiyle, ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yaşamlarını bir nebze olsun umut ışığı oldu. Ancak, bu yardımların ötesinde, gençlerin çoğunlukta olduğu gönül elçilerinin sunduğu manevi destek ve insanlık duygusu, Hatay'da yaşayan herkesin yüreğine dokundu" diye konuştu.