Gençler, Akbanklı liderlere ilham veriyor

Akbank Fellowship Programı’nın 3. yılında “Tersine mentörlük” modülü başladı. Programla, gençlere 10 ay boyunca sürdürülebilirlik ve sosyal etkiden tersine mentörlüğe, sosyal girişim tasarlamadan sanat gezilerine kadar dopdolu bir içerik sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Gençler, Akbanklı liderler ile birebir görüşmeler yaparak geleceğin iş yaşamını bugünden birlikte şekillendiriyorlar. Akbank’ın gençlerle birlikte daha iyi bir dünya ve iş ekosistemini tasarlamak amacıyla hayata geçirdiği Akbank Fellowship Programı, 3. döneminde iş yaşamını gençler ile dönüştürmeye devam ediyor.

Alışılagelmişin aksine; gençlerin mentör, Akbanklı liderlerin ise menti olduğu süreçte, yapıcı uyumsuzluktan sürdürülebilirlik ve sosyal etkiye kadar farklı konu başlıklarında nesiller arası aktarım sağlanacak.

Akbanklı liderlerle eşleşen gençler, Temmuz ayına kadar en az üç mentörlük görüşmesi gerçekleştirecek.

Gençlerle birlikte tasarlanan bir öğrenme topluluğu olan Akbank Fellowship Programı, gençlere 10 ay boyunca sürdürülebilirlik ve sosyal etkiden tersine mentörlüğe, sosyal girişim tasarlamadan sanat gezilerine kadar dopdolu bir program sunuor.