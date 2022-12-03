Engelli aşçılardan engelsiz lezzet

Çankırı Belediyesi, Çankırı Aşçılar Derneği iş birliği ile “Engelsiz Lezzetler Waffle Etkinliği” düzenledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Yunus AVM giriş katında düzenlenen etkinlikte çocuklar usta şefler eşliğinde waffle yaparken çok sayıda vatandaş da onları izledi. Çocukların azmi, büyük alkış aldı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı’da lezzet engel tanımadı. Meyveler doğrandı, waffle hamurları hazırlandı. Çankırı’da engeli olan bireyler, Dünya Engelliler Günü’nde kendi elleri ile tatlılar hazırlayarak engelsiz yaşama dikkat çekti. Usta şefler eşliğinde hazırlanan waffle tatlılarına soslar, Vali Abdullah Ayaz ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile eşi Betül Esen ile birlikte eklendi. İstedikleri malzemeler ile kendilerine özel tatlıyı hazırlayan çocuklar, etkinlikten büyük keyif aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Esen, Belediye Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde 534 aktif üyesi bulunduğunu ve onlarla birlikte birçok kurs ve etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerin amacının engeli olan bireylere ve onların sosyalleşmelerine dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Esen, engelli olan bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, sosyal hayat içerisinde kaynaşmalarını sağlamak, toplum içerisinde sarsılmaz bir rol ve yer biçmek, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiklerini ifade ederek insanları birbirinden farklı kılan şeyin bedenleri ya da engelleri olmadığını, dünyayı algılama biçimleri olduğunu vurguladı.

Etkinlik müzik eşliğinde yapılan waffle gösterileri ile sona erdi.