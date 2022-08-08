Düzcespor formasına 'Düzce Günleri' indirimi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin her alanda tanıtılması amacıyla başlattığı Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde Düzcespor'u da unutmadı. Başkan Özlü, iş insanları ve taraftarların Düzcespor'a destek olmaları amacıyla başlattığı forma kampanyası ile yüzlerce forma Dünya Düzce Günleri'nde gençlere dağıtıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, Dünya Düzce Günleri'nde şehrin ortak değeri ve birleştirici gücü olan Düzcespor'u unutmadı.

Anıtpark meydanındaki Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde yüzlerce Düzcespor forması hediye edildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin takımı olan Düzcespor'a destek olunması için iş insanları temaslarda bulunarak forma almalarını sağladı. Özlü'nün teklifine olumlu bakan Nehir Evi Rafting firması da 10 bin liralık forma aldı. Nehir Evi Rafting firmasının aldığı Düzcespor formaları Dünya Düzce Günleri etkinliklerinde gençlere dağıtıldı.

Öte yandan 200 TL olan Düzcespor şampiyonluk formaları yüzde 50 indirimle satılması için anlaşma yapıldı.

Düzcespor forması alanlara arasında yapılan çekilişlerle, alanda stant kuran esnafların hazırladığı hediyeler Düzcelilerle paylaşıldı.