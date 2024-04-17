Dünyaca ünlü plaj bu yıl da ücretsiz

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bir yaşam alanı haline getirdiği dünyaca ünlü falez sahil bandında İnciraltı plajında sezon başladı. Plaja giriş bu yıl da ücretsiz.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın dünyaca ünlü falez sahil bandından turistleri, kent sakinlerin Akdeniz’in masmavi sularıyla buluşturan Muratpaşa Belediyesi falez plajlarından İnciraltı’nda yeni sezon başladı. Belediyenin 5 plajı içinde asansörle de inilebilen tek plaj olan İnciraltı’na bu yıl da girişler ücretsiz. Saat 06.00’da açılan ve plaj hizmetlerinin 08.00’de başladığı plajda şezlong ve şemsiye kiralama ücreti ise 100 lira.

Yiyecek ve içecek satın alabilecek bir belediye işletmesinin de yer aldığı plajda tuvalet ve duş imkanı da bulunuyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2016’da açılan İnciraltı Falez Plajı’nın sahil ve kıyılarının halkın kullanımında kalması noktasında Muratpaşa’da gösterdikleri önemli kamu hassasiyetinin somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurumu ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını da hayata geçirdiklerini belirtti.

İnciraltı Falez Plajı’nda yeni sezonun ilk misafirlerinden Ali Demir ise arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği plajda fiyatları çok uygun bulurken manzaradan da etkilendiğini söyledi.