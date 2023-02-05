'Çılgın Sayısal' 3 talihliye toplamda ekstra 5 milyon TL kazandırdı

Çılgın Sayısal Loto’da oyun severlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 4 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen haftanın üçüncü çekilişinde 5 bilen 3 talihli toplamda ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 3 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

30 Ocak Pazartesi ve 1 Şubat Çarşamba günleri yapılan çekilişlerde 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, ekstra 5 milyon TL 4 Şubat’taki çekilişte sahiplerini buldu.

Çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca ikramiye 5 bilenlere dağıtıldı. İstanbul Kartal’dan, Balıkesir Karesi’den ve millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak kazanan talihliler toplamda ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.

5 bilen 3 talihli, kişi başı 1 milyon 974 bin 242 TL ikramiye kazandılar.

30 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, dört haftanın sonunda oyun severlere toplamda garanti 20 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabilir.