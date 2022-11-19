Camın serüveni bu atölyede öğretilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından cam üretim sürecinin baştan sona takip edilmesi ve dileyenlerin de bu sanatı öğrenmesi için hayata geçirilen ‘Sıcak Cam Stüdyosu’, Gülyalı ilçesi Çikolata Park içerisinde faaliyete başladı.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in girişimleri ile Ordu’ya kazandırılan bu stüdyoda cam ustaları, cam ile hayat bulacak eserlerin sürecini burada ziyaretçilere gösterecek, eğitim almak isteyenler için de cam ile tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Cam ile tanışma süreci sonrası katılımcılara verilecek eğitimlerle cam sanatının incelikleri öğretilecek.

CAM ESERLERİ YAPILACAK

Camın baştan sona serüvenini öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası olacak olan “Sıcak Cam Stüdyosu”nda cam ustası eşliğinde çelik çubuklarla sıcak ve akıcı halde fırından alınan cama özel malzemeler kullanarak şekil verilecek. Ustanın elinde şekillenmeye başlayan cam, sürecin sonunda cam ile hayat bulmuş eşsiz eserlere dönüştürülecek. Aynı zamanda yeni bir istihdam sağlayacak olan bu proje ile camın sanatsal olarak işlenerek imalatının gerçekleştirilip pazarlanması da sağlanacak.

CAM USTALARINI İZLEYEBİLME İMKÂNI SUNULACAK

Cam Stüdyosunu ziyaret edenler için de alana kurulan mini tribünlerle cam fırınlarını ve bu fırınları kullanarak cama hayat katan ustaları izleyebilme imkânı sunulacak. Aynı zamanda bu sanatı o anda denemek isteyenlere fırsat verilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak.

“HEM TURİSTLİK HEM DE TİCARİ ANLAMDA ŞEHRE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIZ”

Yeni hizmete giren Sıcak Cam Atölyesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, buranın hem turistlik hem de ticari anlamda şehre farklı bir boyut kazandıracağını söyledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Güler şunları söyledi:

“Ordu’ya Cam Sanat Atölyesini kazandırdık. Buradaki amacımız cam teknolojisi ile ilgili halkımızın yeni ürünler üreteceği, yeni iş sahası oluşturacağı bir alan oluşturmaktı. Burada değişik ürünler üreteceğiz. Cam üfleme sanatını öğreteceğiz. Sanat ve hediyelik eşya dünyasına yeni eserler kazandıracağız. Burası halkımız içinde çok çekici bir merkez olacak. Burada uzman arkadaşlarımız olacak ve yeni ürünler üretecekler. Bu ürünlerimizin bazılarını belediyemizin sanat galerisinde sergisini de yapıyoruz. Bu çalışma ile hem ticari boyut hem de turistlik boyut kazanacağız. Bu bir sanat yarışması, üretim yarışması. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’muza yeni eserler kazandırmaktan son derece mutluyuz.”

Öte yandan eğitimler yeterli kursiyer kontenjanın olması ile birlikte kısa süre içerisinde başlayacak.