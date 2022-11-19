Son Dakika

Camın serüveni bu atölyede öğretilecek

YAŞAM 19.11.2022, 14:19
Camın serüveni bu atölyede öğretilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından cam üretim sürecinin baştan sona takip edilmesi ve dileyenlerin de bu sanatı öğrenmesi için hayata geçirilen ‘Sıcak Cam Stüdyosu’, Gülyalı ilçesi Çikolata Park içerisinde faaliyete başladı.ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in girişimleri ile Ordu’ya kazandırılan bu stüdyoda cam ustaları, cam ile hayat bulacak eserlerin sürecini burada ziyaretçilere gösterecek, eğitim almak isteyenler için de cam ile tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Cam ile tanışma süreci sonrası katılımcılara verilecek eğitimlerle cam sanatının incelikleri öğretilecek.

CAM ESERLERİ YAPILACAK

Camın baştan sona serüvenini öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası olacak olan “Sıcak Cam Stüdyosu”nda cam ustası eşliğinde çelik çubuklarla sıcak ve akıcı halde fırından alınan cama özel malzemeler kullanarak şekil verilecek. Ustanın elinde şekillenmeye başlayan cam, sürecin sonunda cam ile hayat bulmuş eşsiz eserlere dönüştürülecek. Aynı zamanda yeni bir istihdam sağlayacak olan bu proje ile camın sanatsal olarak işlenerek imalatının gerçekleştirilip pazarlanması da sağlanacak.

CAM USTALARINI İZLEYEBİLME İMKÂNI SUNULACAK

Cam Stüdyosunu ziyaret edenler için de alana kurulan mini tribünlerle cam fırınlarını ve bu fırınları kullanarak cama hayat katan ustaları izleyebilme imkânı sunulacak. Aynı zamanda bu sanatı o anda denemek isteyenlere fırsat verilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak.

“HEM TURİSTLİK HEM DE TİCARİ ANLAMDA ŞEHRE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIZ”

Yeni hizmete giren Sıcak Cam Atölyesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, buranın hem turistlik hem de ticari anlamda şehre farklı bir boyut kazandıracağını söyledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Güler şunları söyledi:

“Ordu’ya Cam Sanat Atölyesini kazandırdık. Buradaki amacımız cam teknolojisi ile ilgili halkımızın yeni ürünler üreteceği, yeni iş sahası oluşturacağı bir alan oluşturmaktı. Burada değişik ürünler üreteceğiz. Cam üfleme sanatını öğreteceğiz. Sanat ve hediyelik eşya dünyasına yeni eserler kazandıracağız. Burası halkımız içinde çok çekici bir merkez olacak. Burada uzman arkadaşlarımız olacak ve yeni ürünler üretecekler. Bu ürünlerimizin bazılarını belediyemizin sanat galerisinde sergisini de yapıyoruz. Bu çalışma ile hem ticari boyut hem de turistlik boyut kazanacağız. Bu bir sanat yarışması, üretim yarışması. Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’muza yeni eserler kazandırmaktan son derece mutluyuz.”

Öte yandan eğitimler yeterli kursiyer kontenjanın olması ile birlikte kısa süre içerisinde başlayacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 14 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 13 13
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4