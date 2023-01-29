Büyükşehir’in çocuk dostu çalışmalarına tam not

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Eskişehir programı kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükerşen, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyelerini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de yer aldığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, komisyona Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında sunum yaptı. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan bir de video gösterimi gerçekleştirildi.

Eskişehir’e yaptıkları ziyaretle çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni ve Başkan Büyükerşen’i çocuk dostu çalışmaları nedeniyle tebrik ederek, misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca komisyon üyesi Milletvekili Mahmut Tanal da Eskişehir’in Başkan Büyükerşen ile bir Avrupa şehrine dönüştüğünü belirterek, çocuk dostu projelerin başarılı belediyecilik çalışmalarının en önemli parçalardan biri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükerşen de Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve komisyon üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.