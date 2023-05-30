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Bergama’da "İstanbul’un Fethi" konulu konferans
YAŞAM 30.05.2023, 10:29
İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle Bergama'da konferans düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Payitaht Abdülhamid dizisinden tanıdığımız Tahsin Paşa rolünü başarılı bir şekilde samimiyetle oynayan sanatçı ve AK Parti Manisa Milletvekili seçilen Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. "İstanbul'un Fethi" konulu konferansta Bahadır Yenişehirlioğlu kendine has anlatımıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.
Konferans sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu, sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür ederek, Parşömen'den yapılan plaket verdi.
Daha sonra sanatçı Yenişehirlioğlu sevenlerine kitap imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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