Başkan Seçer, ‘Bayram Sofrası’nda Tarsus halkıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Tarsus Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Bayram Sofrası’ etkinliğine katıldı.MERSİN (İGFA) - Tarsus Kubatpaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin ve Tarsus halkı katıldı.

Başkan Seçer: “Birbirimizi sevdiğimizde bütün hastalıklar iyileşir”

Bayram Sofrası’nda sofra duasının okunmasının ardından yemek ikramına geçildi. Ardından Tarsus halkına seslenen Başkan Seçer, birlik ve beraberliğin güzelliğinden söz ederek, insanları mutlu eden en güzel ilacın sevgi olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, “Birbirimizi sevdiğimizde bütün hastalıklar iyileşir. Birbirimizi seveceğiz ve sayacağız. Ali Boltaç; Tarsus’un yeni ve çiçeği burnunda belediye başkanı. Allah muvaffak etsin. Aradı; ‘Başkanım, bir sofra kuracağız, bayram sofrası. Gelir misin?’ dedi. ‘Ali koşa koşa gelirim memleketime, Tarsus’uma, gelmez miyim?’ dedim. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hem Ali Başkan’ı Tarsus’a Belediye Başkanı yaptınız hem de hemşehriniz Vahap Seçer’i Mersin’in ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız” dedi.

“Tarsuslular olarak sokakta yürürken alnı açık, başı dik gezeceksiniz”

Her zaman Tarsus’ta ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın yanında olacağını ifade eden Başkan Seçer, “Beraberce Tarsusumuza en güzel ve en layık hizmetleri yapacağız. Bir ayağımız burada olacak. Tarsuslu bir hemşehrinizin Mersin’in 13 ilçesine yapacağı hizmetlerle bugüne kadar olduğu gibi evelallah Tarsuslular olarak sokakta yürürken alnı açık, başı dik gezeceksiniz, hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Hizmet için buradayız”

Seçim sonuçlarını da değerlendirerek konuşmasını sonlandıran Seçer, “Biz hizmet için buradayız. Seçim oldu, ne güzel oldu değil mi? Taraflı, tarafsız herkes memnun. Oy veren de oy vermeyen de memnun. Herkes rahatladı. Şimdi sorumluluk bizde. Hiç merak etmeyin; güçlüyüz, kuvvetliyiz, deneyimliyiz, inançlıyız. Her şeyden öte insanları, milletimizi ve vatanımızı seviyoruz. Herkesin rahat olmasını istiyoruz. Mutlu ve huzurlu olun. Sizler için varız. Buraya geldiğiniz için ve beraberce Halil İbrahim sofrasını paylaştığınız için herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Boltaç: “Bu memlekette 5 yıl boyunca güzel, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir süreç olacak”

Tarsuslu hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak konuşmaya başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Bayram sofrası bizde bayram geleneğidir. Aile büyüğü bayramda bütün aileyi çağırır, sofrayı kurar, donatır ve bütün aile bireyleri de gelir, eşlik eder. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızla; ‘Bu bayramda vatandaşlarımızla beraber büyük bir Bayram Sofrası kuralım’ dedik. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, ayaklarınıza sağlık. Bundan sonra her sene Bayram Sofralarımız kurulacak, vatandaşlarımızla bir arada olunacak. Hep beraber bu memlekette 5 yıl boyunca güzel, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir süreç olacak” dedi.

Etkinlik, Başkan Seçer’in yurttaşlarla fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.