Bakan Tekin 'Ay Yıldız Robotik Takımı' ağırladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ABD'de 40 takımın katıldığı yarışmada finallere kalma başarısı göstererek yarışmayı 6. olarak tamamlayan İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7444 Ay Yıldız Robotik Takımı'nı ağırladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ABD'nin California Eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition Aerospace Valley Regional yarışmasında finallere katılma başarısı göstererek 40 takım arasından 6. olan İstanbul Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "7444 Ay Yıldız Robotik Takımı"nı Bakanlıkta kabul ederek tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenerek geleceğe yönelik hedeflerini soran Bakan Tekin, öğrencilere "Ne isterseniz yapmaya hazırız." diyerek hür türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Eğitimde teknoloji ve yapay zekâ kavramlarının önemine vurgu yapan Bakan Tekin, takımdaki son sınıf öğrencilerine üniversite hedeflerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bakan Tekin, uluslararası alanda başarı gösteren 7444 Ay Yıldız Robotik Takımı'na akıllı saat ve kitap seti hediye etti. Takımda yer alan öğrenci ve öğretmenler ise kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek Bakan Tekin'e isminin yazılı olduğu takım forması armağan etti.

2018 yılında kurulan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok yarışmada ödüller kazanan 7444 Ay Yıldız Robotik Takımı, 5 mentör öğretmen ve 52 öğrenciden oluşuyor.