Oyun alışverişlerinde yükseliş sürüyor

Temmuz ayında oyun alışverişleri yükselişini sürdürdü.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı bilgilere göre, oyun alışverişleri 2022’nin Temmuz ayında da artmaya devam etti.

Alışverişlerde haziran ayına göre yüzde 4, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 19 oranında artış görüldü.

Artışa en fazla etki eden kategori mobil oyunlar olurken PC ve konsol oyunu alışverişleri de önceki aylara göre artış gösterdi.

Temmuz ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun yine PUBG Mobile oldu.

Geçtiğimiz ay listeye giriş yapan Apex Legends Mobile ise bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. Diğer yandan, en yoğun oyun içi ödemenin yapıldığı oyunlardan olan ve uzun süredir listede yer alan CS: GO ise bu ay listenin dışında kaldı. Sıralamadaki oyunların beşini mobil oyunlar oluştururken World of Warcraft, uzun bir aradan sonra en çok oyun içi alışveriş yapılan 10 oyun arasına girdi.