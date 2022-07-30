Cobot’lar ile yaşayan binalar üretilecek

Binaların tamamen organik malzemelerden, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla inşa edileceği, çelik ve beton yapılar yerine, filizlenen yapılar ile donatılan bir dünya cobot’larla mümkün olabilir.

İSTANBUL (İGFA) - Kudüs Tasarım Haftası’nda bir tasarımcı grubunun sergilediği "Büyüyen Mimari" projesi, geleceğin binalarına dair bu yenilikçi bakış açısını gerçeğe dönüştürüyor. Cobot ile gerçekleşen proje, kolaboratif robotların yaratıcı kullanımlarına dair de çarpıcı bir örnek ortaya koyuyor.

İsrail’de gerçekleşen Kudüs Tasarım Haftası’nda, "Büyüyen Mimari" adlı yeşil proje ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Projeyi yaratan tasarımcılar, Universal Robots cobot’una entegre edilen, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla yeşil binalar üretmenin önünü açıyor. Yazıcıya entegre edilen kolaboratif robot, önceden tasarlanmış dijital dizayna göre hareket ediyor ve hızlı bir şekilde 3 boyutlu şeklin oluşmasına olanak sağlıyor.

Projenin dikkat çekici yönlerinden biri de yazıcının kullandığı hammaddenin tamamen doğal, toprak, tohum ve besin ve stabilizatör karışımından oluşması. Kolaboratif robot ve 3 boyutlu yazıcı baskı işlemini tamamladıktan sonra yapı kendi başına bir hayat kazanıyor, tohumlar filizlenip duvarları yeşil bir cepheye dönüştürüyor. Duvarların içinde sıkışıp kuruyan kökler ise dayanıklı ve güçlü bir yapı malzemesi oluşturuyor. Beton ve çelikten yapılmış bir yapı yerine, topraktan yapılmış ve bir bütün olarak kök salmış mimari yapılar üretmeyi mümkün kılıyor.