VakıfBank sezonu 3. sırada tamamladı
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3/4 ’lük etabı ikinci maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti Seriyi 2-0’a getiren sarı-siyahlılar, ligde sezonu 3 sırada tamamladı
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3/4.’lük etabı ikinci maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti. Seriyi 2-0’a getiren sarı-siyahlılar, ligde sezonu 3. sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3/4.’lük etabı ikinci karşılaşmasında Türk Hava Yolları’nı ağırlayan VakıfBank, rakibini 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar bu skorla beraber seriyi 2-0 ile kazandı ve ligi 3. sırada bitirdi.
Dengede başlayan ilk sette 6 blokla fark yaratan VakıfBank, Ali Frantti’nin 6 sayıyla oynadığı ilk seti 26 dakikada 25-22 ile hanesine yazdırdı. İkinci seti de 25-22 ile kazanan sarı-siyahlılar, setlerde durumu 2-0 getirdi. Aleksia Karutasu ilk iki set sonunda 12 sayıya ulaştı. Üçüncü ve son sete 5-0’lık seriyle başlayan VakıfBank, üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-14 alarak maçı 3-0 kazandı.
Aleksia Karutasu 17 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Ali Frantti 14, Gabi Guimaraes de 13 sayıyla çift haneli sayılarla oynadı.
VAKIFBANK, THY’YE KARŞI BU SEZONKİ 4 MAÇI DA KAZANDI
VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı set vermeden yenerken, rakibini bu sezon ligdeki 4. maçta da mağlup etti. Sarı-siyahlılar ayrıca THY karşısında toplamda üst üste 15. karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
VAKIFBANK- TÜRK HAVA YOLLARI: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Gabi Guimaraes 13, Zehra Güneş 10, Aleksia Karutasu 17, Ali Frantti 14, Chiaka Ogbogu 4, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu 1
TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 1, Dicle Nur Babat 4, Kiera Van Ryk 14, Neriman Özsoy 12, Kübra Akman 4, Diana Duarte 1, Buse Kayacan Sonsırma (L), Şeyma Ercan 1
SETLER: 25-22, 25-22, 25-14
SET SÜRELERİ: 26’, 28’, 28’
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|31
|47
|5. Kasımpasa
|32
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Sivasspor
|32
|44
|8. Başakşehir
|31
|43
|9. Antalyaspor
|31
|42
|10. Alanyaspor
|31
|42
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Konyaspor
|32
|36
|15. Ankaragücü
|31
|34
|16. Hatayspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|29
|59
|3. Sakaryaspor
|29
|50
|4. Kocaelispor
|29
|49
|5. Ahlatçı Çorum FK
|29
|49
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Bandırmaspor
|29
|45
|8. Gençlerbirliği
|30
|45
|9. Boluspor
|29
|43
|10. Erzurumspor
|29
|40
|11. Ümraniye
|29
|34
|12. Keçiörengücü
|30
|34
|13. Manisa FK
|30
|33
|14. Şanlıurfaspor
|29
|33
|15. Tuzlaspor
|29
|31
|16. Adanaspor
|29
|31
|17. Altay
|29
|15
|18. Giresunspor
|29
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|71
|2. Liverpool
|31
|71
|3. M.City
|31
|70
|4. Tottenham
|32
|61
|5. Aston Villa
|32
|60
|6. M. United
|31
|49
|7. Newcastle
|32
|48
|8. West Ham United
|32
|48
|9. Chelsea
|30
|44
|10. Brighton
|31
|43
|11. Wolves
|31
|42
|12. Bournemouth
|31
|41
|13. Fulham
|32
|39
|14. Crystal Palace
|31
|30
|15. Brentford
|32
|29
|16. Everton
|31
|27
|17. Nottingham Forest
|32
|25
|18. Luton Town
|32
|25
|19. Burnley
|32
|19
|20. Sheffield United
|31
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|31
|45
|8. Valencia
|30
|44
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|14
|20. Almeria
|30
|13