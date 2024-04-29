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Gebze'de nefes kesen mücadele

Gebze Belediyesi Uluslar Arası Dağ Bisikleti Turnuvası Beylikdağı’nda hafta sonu gerçekleştirildi

SPOR 29.04.2024, 15:18
Gebze'de nefes kesen mücadele

Gebze Belediyesi Uluslar Arası Dağ Bisikleti Turnuvası Beylikdağı’nda hafta sonu gerçekleştirildi. 10 farklı şehirden 55’i uluslar arası kategoride olmak üzere toplam 133 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Büyükgöz ve protokol takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde, ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Dağ Bisikleti Kupası bu yıl ikinci kez düzenlendi.

10 farklı şehirden 55’i uluslar arası kategoride olmak üzere toplam 133 sporcunun katıldığı Gebze Dağ Bisikleti Turnuvası, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu,  MHP İlçe Başkanı Ali Yalsız, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, belediye meclis üyeleri katılım gösterdi.

HEDEFİMİZ GELENEKSEL HALE GETİRMEK

Dağ Bisikleti Turnuvasında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “Geçtiğimiz yıl ilk defa yapmaya karar verdiğimizde, acaba yaparsak karşılık bulur mu, parkurumuz beğenilir mi diye kaygıyla yola çıktığımız müsabakamız, güzel bir şekilde nihayetlendi. Sporcularımız kusursuz bir parkur çıkardığımız ifade ettiler. Bizler de altyapımızı sağlama aldıktan sonra bugün geleneksel hale getirmeye çalıştığımız uluslararası dağ bisikleti müsabakamızı ikinci kez düzenledik. Her yıl geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz.

HER SENE ARTARAK DEVAM EDECEK

Bugün 130 sporcu ile düzenlediğimiz müsabakamızı her yıl arttırarak devam etmeyi ümit ediyoruz. Müsabakamıza katılan tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da selamlama konuşmasında, dereceye giren sporcuları tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara Başkan Büyükgöz ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

DERECEYE GİRENLER

Müsabakayı galibiyetle sonlandırarak dereceye giren yarışmacılar ise şu şekilde;

Elite Men Kategorisi katılan 24 sporcu, Dereceye girenler: 1. Emre Yavuz, 2. ⁠Ufuk Bakı Taş, 3. ⁠Okan Aydoğan Elite Women Kategorisi katılan 7 sporcu, Dereceye girenler: 1. Azize Bekar, 2. ⁠Sevim Gerçek, 3. Ekin Ereke Junior Men Kategorisi katılan si 19 sporcu, Dereceye girenler: 1. Deniz Örnek, 2. ⁠Muhammet Ali Sunbul, 3. ⁠Furkan Çamlıdere Junior Women Kategorisi 5 katılan sporcu, Dereceye girenler:  1. Emine Irmak Sezer, 2. ⁠Hatice Buse Ertekin, 3. ⁠Ayça Erdoğan U-17 Erkek Kategorisi katılan Kategorisi 38 sporcu , Dereceye girenler:  1. Eymen Şen, 2. ⁠Muhammet Mustafa Sandık, 3. ⁠Necmettin Ali Örnek U-17 Kadın Kategorisi katılan 6 sporcu , Dereceye girenler:  1. Zeynep Bayram, 2. ⁠Elif Keklik, 3. ⁠Tuana Baykan U-15 Erkek Kategorisi katılan 22 sporcu , Dereceye girenler: 1. Emre Aras Kurt, 2. ⁠Aybars Tuncel, 3. ⁠Ali Yağız Bozkurt U-15 Kadın Kategorisi katılan 3 katılan sporcu, Dereceye girenler: 1. Duru Koçak, 2. ⁠Azra Zıpkın, 3. ⁠Betül Tanrıkulu U-12 Erkek Kategorisi katılan 8 sporcu, Dereceye girenler: 1. Yağız Ali Fidan , 2. ⁠Ali Osman Öztabak, 3. Miraç Altunok U-12 Kadın Kategorisi katılan 1 sporcu; 1. Hayrunnisa Bozkurt

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