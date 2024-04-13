Cem Bölükbaşı ilk yarışına çıkacak

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda ilk yarışına çıkmaya hazırlanıyor. İspanya’nın ünlü Barcelona-Catalunya Yarış pistinde yapılacak 4 saatlik yarış, 14 Nisan Pazar günü saat 12.30’da başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla yarışacak Cem Bölükbaşı’nın ilk yarış hafta sonu, İspanya’nın ünlü Barcelona-Catalunya Yarış pistinde gerçekleşecek.

ELMS İSPANYA YARIŞI PAZAR GÜNÜ 12.30’DA BAŞLAYACAK

Toplamda 42 arabanın piste çıkacağı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası İspanya yarışı 14 Nisan Pazar günü, saat 12.30’da başlayacak ve European Le Mans Series YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Damalı bayrağı en önde gören pilot olmak için mücadele edecek Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.

Şampiyonlar Le Mans 24 Saat yarışına katılacak

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

ELMS’de her puanın çok büyük önemi bulunurken yarışlarda sadece ilk 10’da yer alan pilotlar puan alabiliyor. Bu puanlar ise sırasıyla şöyle; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Bunlara ek Sıralama Turlarında Pol Pozisyonunu alan pilota da ekstra 1 puan veriliyor.

BİR SONRAKİ YARIŞ 5 MAYIS’TA FRANSA’DA

Toplamda 5 ülkede düzenlenecek Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın bir sonraki etabı, 5 Mayıs tarihinde Fransa’daki Le Castellet pistinde yapılacak. Takvimin diğer yarışları ve tarihleri ise şöyle; 7 Temmuz’da Imola (İtalya), 25 Ağustos’ta Spa-Francorchamps (Belçika), 29 Eylül’de Mugello (İtalya) ve 19 Ekim’de Portimao (Portekiz).

CEM BÖLÜKBAŞI’NA TÜRKİYE’DEN YOĞUN DESTEK VAR

Ana sponsoru Borusan Otomotiv ile birlikte Kuzu Grup, Armsto, Mavi ve TEM Agency desteğiyle ELMS Avrupa Le Mans Şampiyonasında yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.