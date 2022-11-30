Bursa İnegöl'e yeni saha müjdesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen futbol sahasında incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir sahanın daha yapılacağı müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bir yandan İnegöl Belediyesi, bir yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Bakanlıkların destekleriyle yeni yeni tesisler yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cerrah Mahallesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından; 200 kişi kapasiteli tribünü, soyunma odaları ve hakem odalarıyla tam donanımlı bir futbol sahası yapımı sürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden sahada incelemelerde bulundu.

Cerrah Mahallesi'nde ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, Spor Toto’nun da desteği ile Mayıs ayı sonunda bitirilmesi hedeflenen projenin şu anda devam ettiğine dikkati çeken Başkan Taban, "Artık zemin halısının serme çalışmalarına gelinmiş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Spor Bakanımıza da destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasında yeni bir sahanın da müjdesini veren Başkan Taban, “İnşallah önümüzdeki günlerde bir tane daha saha ve tesisin yapımıyla ilgili Bakanımızın desteği vardı. Bunu da nihayete erdirmek için adım adım ilerliyoruz. Nihayetinde burada yapılan çalışmanın Cerrah’ımıza, İnegöl’ümüze, kulüplerimize ve sporseverlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi yapmak işin bir boyutu, yaptıktan sonra koruyup kollamak ve işletmek gerekiyor” diye konuştu.