Muğla Fethiye'de CHP'den 'sınır tedbiri' uyarısı

Muğla’da Karabel Mevkii’nde lastiği patlayan bir TIR’dan 100’e yakın kaçak göçmenin çıktığını belirten CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, “Kaçak göçmenlerin, sığınmacıların toplanma merkezi olduk. Sınırlarımız bu kadar mı yolgeçen hanına döner? Acilen tedbir alınmalı” dedi.MUĞLA (İGFA) - CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Türkiye’nin sınırlarının yolgeçen hanına döndüğünü öne sürdü.

Türkiye'nin dünyanın her ülkesinden kaçak göçmenlerin, sığınmacıların toplanma merkezi olduğunu iddia eden Başkan Demir, "Bir ülkenin sınırları bu kadar mı kontrolsüz olur? Bu kadar mı yolgeçen hanına döner? Emniyet güçlerimize ‘gelenlere karışmayın’ diye talimat veren birileri mi var yoksa?” diye sordu.

Demir, yazılı açıklamasında, devletin bu soruna artık bir ‘dur’ demesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim atalarımız, bu vatanı canlarını vererek özgür bir ülke yaptı. Onlar da kendi topraklarına dönüp, çocuklarına özgür bir ülke bırakmak için mücadele etsinler. Sınırlarımızdan bu kadar kolay geçemeyeceklerini artık bilmeleri lazım. Bunun için de devletin bu konuda acilen tedbir alması gerekiyor. Çok sıkı denetimlerle sınırlarımız korunmalıdır" dedi.