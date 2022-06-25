MHP ilçe ilçe dolaşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Türkiye genelinde başlatılan ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’ Kütahya ile devam etti.KÜTAHYA (İGFA) - Toplantı için Kütahya’ya gelen MHP Ankara Milletvekili TBMM İdare Amirliği ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Erkan Haberal, MHP Gaziantep Milletvekili MHP MYK Üyesi Sermet Atay berberinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Haberal ve MHP MYK üyesi Milletvekili Atay Kütahya Belediyesi şeref defterini imzaladı. Kütahya’ya ve Kütahya Belediyesine gelmekten mutlu olduğunu ifade eden MHP Ankara Milletvekili TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Başkan Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Heyet Başkan Işık’ı ziyaretinin ardından Zafer Meydanı inşaat alanına giderek, Başkan Işık’tan proje hakkında bilgi aldı.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve beraberindeki heyet daha sonra ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’ kapsamında Bengisu sosyal Tesislerine geçti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Milliyetçi Hareket Partimizin tüm Türkiye’de aynı anda başlattığı genel siyasetin ve önümüzdeki dönemin değerlendirmesini amaçlayan ve Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla vatandaşımızla bütünleşmeyi, bir araya gelmeyi hedeflediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Heyetimiz bu toplantıyı bugün merkez ilçede yapıyor. Yarın ve pazar günü diğer ilçelerimizde olacaklar. Katılan herkese bu kıymetli zamanlarını Kütahya’ya ayırdıkları için teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte Kütahya Belediyesi olarak geride bıraktığımız iki yıla yakın ve pandemi süreci de dikkate alındığında birçok iş yaptık. Pandeminin sona ermesi ile birlikte mahallelerimizde gerek yer altı gerekse yer üstünde yaptığımız birçok hizmetimizi görmeye başladı. Milletimize hizmet etmeye ve seçim öncesi ne söz verdikse dönemimiz içerisinde tamamını yerine getirmeye olağan üstü gayretle devam ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın açılış konuşmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Ankara Milletvekili, MHP Gaziantep Milletvekili, MHP MYK Üyesi Sermet Atay, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal gündem üzerine konuşmalarını yaptı.