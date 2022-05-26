Bakan Murat Kurum fahiş kira artışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı nasıl bir millet bahçesi olacak? İmara açılacak mı? Yeşile muhalefet edenlerin gerekçesi ne? Yüksek kiralara yönelik girişimler neler olacak? Barınma sorunu kapıda mı? Yoksa bir müdahale beklemeli miyiz?

Dört bakanlığın kira zirvesinde hangi kararlar alındı? TOKİ bu önlemlerde devrede olacak mı? Yoksa Hollanda'da uygulanan bir sistem olan kirada tavan fiyat uygulaması yapılabilir mi? Dar gelirliler için bir konut düzenlemesi olacak mı?

Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel alan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız. Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.

Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet anında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak.

Havalimanının kaldırılmasından sonra trafik yüzde 30-40 azaldı.

Kemal Kılıçdaroğu'nun iftira operasyonu

Dün yurt dışına kaçacaklarmış. Bunlar akşam oturup düşünüyorlar "Nasıl Ak Partiye iftira atsak karalasak vatandaşları boş ve gereksiz işlerle meşgul ediyorlar." Hani kendisi diyordu ya 'Bu ülkede darbe olsa tankın üzerine ilk ben yatarım. Yatsaydınız neden yatmadınız?. Biz bu lafları büyük şaşkınlıkla izliyoruz. Bizim milletimiz bunların zihniyetini o kadar iyi biliyor ki.

6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar

Bizim yaptığımız havalimanı olmaz, şehir hastanesi olmaz, millet bahçesi yapıyorsunuz betonları yıktırmayız. Biz onların yaptığı gibi heykeller yapsak ona da olmaz derler.

Maalesef bunları neden yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz büyük yürüyüşümüze devam edeceğiz. Her alanda kendine yeten muasır medeniyetler seviyesini yakalayacağız.

17 milyon metre kare yeşil alan kazandırıyoruz. Havalimanı buradayken sabahın beşinde dördünde inen uçakların gürültü kirliliğinden trafikten bizim insanlarımız neler çekti? İstanbul Havalimanı dünyaya örnek olmuş bir havalimanı.

Millet bahçesinin maliyeti

Buranın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. Orada da yandaşlara verdiler diye iftira atıyorlar. TOKİ Başkanlığı buranın ihalesini yaptı. Haftanın 5 günü Sayıştay personelleri yapılan her şeyi sabahtan akşama kadar takip ediyor. Bunların tamamını denetliyorlar.

Biz burada inşaallah pazar günü yüzbinlerce vatandaşımızın katıllacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbulumuzun fethini kutlayacağız muhalefete en güzel cevabı vereceğiz. Kaçacak biri varsa o da muhalefetin ta kendisidir.

"Ben size çok önemli bir haber vereceğim" diyeceksiniz. Bir yalan üzerinden algı yapacaksınız. "Bunların kaçacak yeri kalmadı. Son otobüs binmeyen yaya kalacak gibi."Oturup senaryo yazıyorlar, biz tepki gösterince de hemen işi 'Büyüttünüz' diyorsunuz.

Bakın şu yirmi yılda Cumuriyet tarihinin en çok ağacı diken iktidar biziz. İstanbul'a 17 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız diyoruz.

MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Fethin 570. yıldönümüde Millet Bahçe'mizi hizmete açacağız. 2023 yılı seçimlerinden önce hizmete girecek.

Yüksek kira

Dünyanın en büyük ülkeleri enflasyon sorunu yaşıyor. Başta Hollanda olmak üzere, Almanya gibi ülkelerde konut satışı ile alakalı problemler yaşanıyor. Biz bu süreçte dünyaya örnek olan bir süreç yönetiyoruz.

Devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bize tüm desteklerin yapılması talimatı verdi. Tüm bakanlıklarımız yapılması gerekli iş ve işlemleri yürütüyor. Vatandaşlarımıza tüm desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Emin olun dokunmadığımız yer kalmadı. Yaşanmışlıklar içinde verilmesi gereken destekleri vermeye devam ediyoruz.

Yüksek kira için kira sabitlenmesi gibi bir düzenleme olur mu?

İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sosyal konut projesini milletimiz ile paylaşacak.

Kiranın TÜFE dışındaki güncellemesini 5 yıl sonra yapabilirsiniz. Tüm bunlara baktığınızda kira artış oranını yüzde 35 olarak devletimiz açıklamış. Tavan budur bunun dışında bir artış söz konusu olamaz.

Olası artışlar ile alakalı da azı fırsatçılar var. Normalde 35 yapması gerekirken 50-60-100 artış yapıyor. Burada hakkı olamayan artışları konu edip kontratlar yapıyorlar. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Biz vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek hukuki süreci başlatabiliriz.

Fırsatçılara göz yummayacağız

Vatandaşımızı biz çaresiz bırakmadık. Biz milletimiz ile birlikte yol yürüyoruz. Sahada gezdiğimizde milletimizin taklepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktayız.

Milletimiz bu nedenle bize oy veriyor. Biz yüksek kira artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kira güncellemeleri belli. Rayiç bedelleri bire bir takip edeceğiz.

Yapacağımız düzenleme çerçevesinde ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Fırsatçılara göz yummayacağız. 10-15 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi açıklayacak.

Biz bir konu üzerinde düzenleme yapamayız. Mevcut düzenlemede emlak vergisi söz konusu. Burada insanlar emlak vergisini verdikten sonra ben hayatımdan memnunum, param da var evi de boş bırakıyorum diyebilir. Buna karışmamız doğru olmaz.

Yabancılar fiyatları yükseltiyor iddiası

Bu da bir proje. Türkiye'de yılda bir buçuk milyon konut satılır. Bunların 1 milyonu yeni 500 bini de ikinci el konuttur. Veriler yabacıların yüzde 3-4'ünün konut aldığını gösteriyor.

Yüzde 3'lük oranın konut fiyatlarını artırması gibi bir istatistik verisi olamaz. Bundan üç sene önce aynı fiyata alıyorlardı. o zaman neden artmadı? Birileri yatırım için gelecek sizin muhalefetiniz de "Gelmeyin yatırım yaparsanız biz bu işi durdurururuz." diyecek. Böyle bir söylem allah aşkına olabilir mi?