Aşkar-Kaya ailesinin mutlu günü

Demokratik Sol Parti (DSP) Hatay İl Başkanı Ekonomist Ali Kaya ve eşi Diş Hekimi Ayten Kaya’nın kızları Av. Beste Kaya, İş İnsanı Cengiz Sultan Kaya’nın oğlu İş İnsanı Yavuz Selim Kaya ile düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş’ın kıydığı nikahın ardından gerçekleşen düğün törenine, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sabahattin Uygun, DSP Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar, DSP Bodrum İlçe Başkanı Gloria Maria Aşkar, Hatay Diş Hekimleri Oda Başkanı Nebil Seyfettin ile Hatay’ın tanınmış iş insanları Kaya ailesinin mutluluklarına ortak oldular.

DSP Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar, genç çifte mutluluklar diledi.