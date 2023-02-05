'Maya'sında başarı var

Özel Kayseri MayaDiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 12 hekim ve 31 personeli ile 10 yıllık emeğinin karşılığını Sağlık Bakanlığı'ndan aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Özel Kayseri Maya Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi engelli grubuna hitap edecek şekilde düzenlendi. Bilinçli sedasyon ve genel anestezi ile gerekli diş tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için, her an kullanıma hazır iki adet ameliyathanesi bulunan merkezde tüm malzemeler son teknoloji ile hijyenik hale getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı değerlendiricileri tarafından Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yapılan değerlendirme sonucu merkez ' en sağlıklı diş merkezi' unvanını elde etti. Özel Kayseri Maya Diş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni de bünyesinde barındırıyor.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında gerekli şartları sağlayan Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılan değerlendirmeler sonucunda Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş unvanını da kazandı.

Mayadiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, haftanın 7 günü 08.30 - 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.