Son Dakika

Kan hastalıklarının tedavisine katkı sağlayacak proje

SAĞLIK 20.01.2023, 10:31
Kan hastalıklarının tedavisine katkı sağlayacak proje

Egeli bilim insanı Doç. Dr. Serap Evran’dan, kan hastalıklarının tedavisine katkı sağlayacak önemli proje geliştirildi.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Evran’ın yürütücülüğünü üstlendiği, uluslararası COST aksiyonu çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen “Histon Deasetilaz 10 (HDAC10) Aktivitesinin İnhibisyonu İçin Spesifik DNA Aptamerinin Geliştirilmesi” projesi çalışmaları sürüyor. 

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, nitelikli çalışmalarından dolayı Doç. Dr. Serap Evran’ı ve proje ekibini tebrik ederek başarılar diledi.

Yürütücülüğünü Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Evran’ın yaptığı Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ezgi Man’ın bursiyer olarak görev aldığı projede elde edilecek aptamerin potansiyel bir ilaç adayı olarak kronik GVHD tedavisi çalışmalarına katkı yapması hedeflendi.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Serap Evran, “Allojenik hematopoietik kök hücre nakli kemik iliği yetmezliği, hemoglobin kaynaklı kan hastalıkları ve talasemi gibi hastalıklar için önemli bir tedavi seçeneğidir.  Bunun için aile üyeleri, aileden olmayan kişiler veya kordon kanı ünitelerinden elde edilen hücreler kullanılmaktadır. Bu tedavinin en önemli komplikasyonu nakil sonrasında ortaya çıkabilen graft versus host (GVHD) hastalığıdır. GVHD hastalığının nedeni, bağışçının beyaz kan hücrelerinin alıcı hücreleri yabancı olarak algılamasıdır” diye konuştu.

Doç. Dr. Serap Evran, “GVHD, akut veya kronik formda ortaya çıkmaktadır. Akut GVHD’nin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili gelişmeler olmasına rağmen, kronik GVHD pek çok hastayı olumsuz etkilemekte ve ölümlere yol açmaktadır. Kronik GVHD tedavisinde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak, bazı hastaların tedaviye cevap vermemesi ve uzun süreli ilaç kullanımının neden olduğu yan etkiler nedeni ile yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç vardır. Kronik GVHD tedavisinde düzenleyici T hücreleri adı verilen ve bağışıklık tepkisini baskılayan hücrelerin kullanımı umut vericidir. Bu hücrelerin GVHD tedavisinde kullanılabilmesi için, Foxp3 adı verilen bir protein gereklidir. Foxp3 proteinin üretimi için de histon deasetilaz 10 (HDAC10) adı verilen enzimin aktivitesini durdurucu yeni ilaçlar gereklidir” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5