Dilara Kırmıt Lübnan'da dereceye girdi, Almanya'da fuar yüzü oluyor

Podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, Türkiye’yi temsilen katıldığı Lübnan’da yapılan World Next, Top Model yarışmasında ikinci oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'ye haklı bir gurur yaşatan güzel model, yarışmanın yankıları dünya çapında duyulunca birçok iş teklifi de aldı. İlk imzayı Kasım ayında Almanya’nın Münih şehrinde yapılacak olan sağlık, güzellik ve moda fuarına tanıtım yüzü olarak attı.

Almanya’nın Münih şehrinde Tuncay Yıldırım ve Erol Akbulut önderliğinde ve ETAY Events & Management ekibi tarafından organize edilecek, sağlık, güzellik ve moda fuarının bir ilk olduğunu ve Türkiye’nin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Dilara Kırmıt, burada sadece kariyer değil yarışmada olduğu gibi milli duygular beni cezp etti ifadesinde bulundu.

ETAY Events & Management tarafından organize edilecek ve 2 gün sürecek olan sağlık, güzellik ve moda fuarını 8 bin kişinin ziyaret etmesi beklenirken, uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, diş, spa, wellness ve tattoo ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerini iki gün boyunca sergileme fırsatı sunacak olan fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonellerinin ağırlanacağı kapsamlı fuar’ı podyumlarımızın kraliçesi Dilara Kırmıt ile tanıtılacak.