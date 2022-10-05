Kayseri Milli Mücadele Müzesi'nde tarihi sergi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla ilgili ‘Savaş İlanı ve Şeyhülislam Fetvası’nı içeren tarihi belgenin orijinalinin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Milli Mücadele Müzesi’nde sergilenmeye başlandığını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taş Mektep olarak bilinen 127 yıllık Kayseri Lisesi’nin tarihi binasını aslına uygun şekilde restore ettirip, 2 Mayıs 2016’da hizmete açarak, tarihi mekânı Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatan Milli Mücadele Müzesi’nde son teknoloji kullanılarak özel yazılımlı dijital teknolojide müzecilik dikkat çekerken, ayrıca müze, tarihi belgeleri de ziyaretçilerin sergisine ve beğenisine sunuyor.

TARİHİ BELGE, ÜÇ BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla ilgili “Savaş İlanı ve Şeyhülislam Fetvası”nı içeren tarihi belgenin orijinalinin bu müzede sergilendiğini belirtti.

Tarihi belgenin üç başlıktan oluştuğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Harb-i Umumi olarak bilinen I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla ilgili üç başlıktan oluşan tarihi belgede, ilk olarak Osmanlı Sultanı V. Mehmed Reşad’ın halkına Osmanlı Devleti’nin savaşa girdiğini beyan ettiği ve halkını topyekûn mücadeleye çağırdığı bölüm yer almaktadır. İkinci başlıkta Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın Osmanlı subay ve askerlerine hitaben yapmış olduğu bilgilendirme ile moral motivasyon konuşması yer almaktadır. Son başlıkta ise Şeyhülislamlık Makamında bulunan Hayri bin Avni el-Ürgübi, Osmanlı Devleti'nin Harb-i Umumi’ye katılması ile ilgili vermiş olduğu fetva yer almaktadır.”

BELGENİN ÇEVİRİSİ, DİJİTAL VE MODERN MÜZECİLİK ANLAYIŞI İLE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Büyükkılıç, orijinal belgenin yanında ‘karekod’ uygulamasıyla, belgenin çevirisi ve günümüz Türkçesi’nin, ziyaretçilerin bilgisine ve beğenisine sunulduğunun altını çizerek, “Bu belgeyle birlikte I. Dünya Savaşı’na giren ve ardından topyekûn Milli Mücadele göstererek bu toprakları düşmandan temizleyen kahramanlarımızın hikâyelerinin anlatıldığı Milli Mücadele Müzesi, envanterine katılan bu önemli tarihi belge ile birlikte ziyaretçilerini bekliyor” diye konuştu.