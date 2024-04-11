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Yılın ilk üç ayında Konya ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müze ve ören yerlerine ilişkin ilk 3 aylık verileri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, müze ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini hatırlattı

GÜNDEM 11.04.2024, 10:10
Yılın ilk üç ayında Konya ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müze ve ören yerlerine ilişkin ilk 3 aylık verileri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, müze ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini hatırlattı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 2024 yılının ilk 3 ayında 4 milyona yaklaştı.

Müze ve ören yerlerinin Ramazan Bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Müzekartlarınız hazır mı? diyerek yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler #RamazanBayramı boyunca sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu dönemde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini de şöyle paylaştı:

1- Konya Mevlâna Müzesi
2- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri
3- İzmir Efes Ören Yeri
4- Nevşehir Göreme Ören Yeri
5- Nevşehir Zelve - Paşabağları Ören Yeri
6- Ankara Cumhuriyet Müzesi 
7-  İstanbul Arkeoloji Müzesi 
8-  İstanbul Galata Kulesi
9- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri 
10- Nevşehir Kaymaklı Yer Altı Şehri

Geçen sene yaklaşık 30,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve ören yerleri bu yılın ilk 3 ayında 3 milyon 886 bin 998 ziyaretçi ağırladığı kaydedilirken verilere göre Konya Mevlâna Müzesi ilk sırada olduğu belirlendi. Konya Mevlâna Müzesi 383 bin 392 kişi ile 3 ayın en çok ziyaret edilen müzesi olurken, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 259 bin 25 ziyaretçi ile ikinci, İzmir Efes Ören Yeri de 249 bin 482 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Yılın ilk 3 ayında en çok ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerini sırasıyla 249 bin 482 kişi ile İzmir Efes Ören Yeri ve 149 bin 23 kişi ile de Nevşehir Göreme Ören Yeri izledi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, vatandaşların tarihî ve kültürel zenginliklere ulaşımını kolaylaştırmak üzere fiyatını 60 liraya sabitlediği Müzekart satışlarında da rekor artışlar devam belirtirken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışlarının 2024 yılının ilk 3 ayında 701 bin 162’ye ulaştığını söyledi. 

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