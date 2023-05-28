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Yayın yasağı kalktı.. İlk sonuçlar geldi...
GÜNDEM 28.05.2023, 18:08
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının saat 18.15 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, saat 18.15 itibariyle yayın yasağının kalktığını açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 35,18'deyken Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 58; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranıysa yüzde 42.
ANKA'ya göre sandıların yüzde 36,6'sı açıldı, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 50,86; Erdoğan'ın oy oranıysa yüzde 42.
An itibariyle sandıkların yüzde 42,78'i açılırken, katılımın yüzde oranı yüzde 84,58 olduğu kaydedildi.
An itibariyle Erdoğan yüzde 57,09, Kılıçdaroğlu yüzde 42,91.
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|25
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|36
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|16
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|O
|P
|1. M.City
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|40
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|P
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|37
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