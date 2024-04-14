Sınır kapılarından çıkışlar 3'e katlandı!

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında yolcu yüzde 90 araç çıkışında artışın olduğuna değinen Edirne Valisi Yunus Sezer, özellikle Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren sınırlardan 127 bin yolcu çıkışının gerçekleştiğini söyledi.

Vali Sezer, il genelinde bin 780 personelin ve 240 araçlı ekibin bayram tedbirleri kapsamında il genelinde görev yaptığını kaydetti.

Normal günlere göre 3 kat oranında artış yaşandığını belirten Vali Sezer, "Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın normal günlere göre bir araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, Sahil Güvenlik ekiplerimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle görevleri başındadır" dedi.